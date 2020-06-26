01 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье за нарушение закона "О рекламе" "скорую" Березников могут оштрафовать на 200 тысяч

Пермское УФАС возбудило дело в отношении "Скорой помощи" Березников и частной организации ООО "Подмога" по признакам нарушения федерального закона "О рекламе", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Обеим организациям грозит штраф до 200 тыс. руб. Дело было возбуждено по материалам ГУ МВД по Пермскому краю. Полицейские предоставили антимонопольщикам видео, на котором видно, что на спецавтомобиле "скорой помощи" марки "Газель" размещалась реклама услуг и номер телефона компании "Подмога", предлагающей перевозку лежачих больных и инвалидов.

Закон о рекламе запрещает размещение рекламы на транспортных средствах специальных и оперативных служб с предусмотренной требованиями технического регламента определенной цветографической окраской. Ответственность за нарушение требований законодательства несет как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

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В Прикамье за нарушение закона "О рекламе" "скорую" Березников могут оштрафовать на 200 тысяч

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Теги: скорая помощь, уфас, антимонопольщики



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