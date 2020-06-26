В ОП РФ заявили, что формализация воспитания в школе может убить эту идею

Принятый в первом чтении Госдумой законопроект об укреплении воспитательной составляющей в образовании является правильной мерой, но формализация может его погубить. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко, сообщается на сайте ОП РФ.

По ее мнению, законопроект является логичным продолжением формирования государственной системы воспитания детей. Но в предыдущей версии закона воспитание оставалось за рамками образовательного процесса. Сейчас же учитель может устраивать классные уроки на актуальные темы, встречи с интересными людьми и др. И педагоги будут хотеть быть примером и воспитателем для обучающихся.

Однако, если процесс воспитания будет формализован, то это может убить и саму идею, и учителя, подчеркнула Кравченко, поскольку "стандартные критерии оценки эффективности деятельности здесь не сработают".

"Воспитание - это не конкретная технология работы, это в первую очередь среда, создающая возможности для ребят получить реальный опыт, осмыслить себя и проблемы общества, самоопределиться. Делать это в виде жестких норм, требований, заучивания текстов нельзя. Хуже всего, если самые очевидные подходы, типа методических рекомендаций и инструкций, будут спускаться в школы сверху, а учителя станут формально отчитываться по ним", - предостерегает Кравченко.

При этом можно заметить, что подход общественницы тоже не лишен формализма, ведь она считает, что принятие закона создаст внутреннюю потребность у учителей воспитывать своим примером школьников, что вряд ли возможно без изменения всей школьной системы и самой атмосферы в обществе.

Напомним, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что "принятие федерального закона будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда".