Кремль отказался давать оценку приговору фигурантам дела "Седьмой студии"

Кремль не будет давать оценку приговору фигурантам дела "Седьмой студии", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле видят, что очень многие деятели культуры высказывают свое мнение по данному делу. "В отличие от них, мы не можем высказывать свое мнение по судебным делам, мы не имеем на это права", - отметил Песков.

При этом пресс-секретарь добавил, что дело режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры, передает RT.

Напомним, сегодня в Мещанском суде Москвы судья зачитывает обвинительный приговор фигурантам дела "Седьмой студии": это режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, на скамье подсудимых также экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум.

Прокурор просит приговорить Серебренникова к шести годам лишения свободы в колонии, остальных фигурантов – к срокам от четырех до пяти лет. Представитель Минкультуры РФ также просит взыскать с подсудимых 129 млн рублей. Защита просит вынести оправдательный приговор.