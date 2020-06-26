Текслер назначил первого замминистра информационных технологий Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер назначил Василия Кокорюкина первым заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
Кокорюкин работает в министерстве информационных технологий и связи с января 2011 года. Занимал должность начальник управления технического развития.
В сентябре 2014 года назначен заместителем министра информационных технологий и связи.