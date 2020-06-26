В регионах число заражений коронавирусом перешло к устойчивому снижению

Число заражений коронавирусом в регионах России (без Москвы) наконец-то перешло к устойчивому снижению. Этот процесс наблюдается уже почти две недели.

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Максимальный суточный прирост заражений был достигнут 14 июня, когда он составил 7358 случаев. Со следующего дня началось постепенное снижение, и сегодня было зафиксировано 5987 случаев. Последний раз меньше было более месяца назад - 22 мая.

Накануне.RU проанализировало среднее число новых заражений в регионах за предшествующие 7 дней и убедилось, что и в этом случае максимум тоже был достигнут 14 июня - 7200. На сегодня оно составляет 6435, то есть каждый день происходит снижение примерно на сто человек в день. Подчеркнем, что речь идет о скользящем среднем за неделю, поскольку оно более информативно и менее восприимчиво к суточным колебаниям.

То есть спад в регионах начался примерно на месяц позже, чем в Москве и в России в целом, поскольку в начале мая доля Москвы составляла более 50%. При этом есть еще несколько регионов, где устойчивого снижения пока нет (Тыва, ХМАО, ЯНАО, Воронежская область и др).

Что касается столицы, то сегодня среднее за последнюю неделю число новых заражений впервые опустилось ниже тысячи - 955. В начале эпидемии этот рубеж был преодолен в Москве еще 13 апреля.

Напомним, всего в России было выявлено 621 тыс. случаев заражения, 385 тыс. выздоровели, 9 тыс. умерли. Сейчас зараженных 228 тыс. Это число медленно снижается с 15 июня, когда оно достигло максимума - 246 тыс.