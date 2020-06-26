В регионах число заражений коронавирусом перешло к устойчивому снижению

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    шерстяные кофты мужские вот

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Центральный ФО В России Воронежская область
день соцработника, дом-интернат, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодоской области

В регионах число заражений коронавирусом перешло к устойчивому снижению

Число заражений коронавирусом в регионах России (без Москвы) наконец-то перешло к устойчивому снижению. Этот процесс наблюдается уже почти две недели.
Читайте также:

Максимальный суточный прирост заражений был достигнут 14 июня, когда он составил 7358 случаев. Со следующего дня началось постепенное снижение, и сегодня было зафиксировано 5987 случаев. Последний раз меньше было более месяца назад - 22 мая.

Накануне.RU проанализировало среднее число новых заражений в регионах за предшествующие 7 дней и убедилось, что и в этом случае максимум тоже был достигнут 14 июня - 7200. На сегодня оно составляет 6435, то есть каждый день происходит снижение примерно на сто человек в день. Подчеркнем, что речь идет о скользящем среднем за неделю, поскольку оно более информативно и менее восприимчиво к суточным колебаниям.

То есть спад в регионах начался примерно на месяц позже, чем в Москве и в России в целом, поскольку в начале мая доля Москвы составляла более 50%. При этом есть еще несколько регионов, где устойчивого снижения пока нет (Тыва, ХМАО, ЯНАО, Воронежская область и др).

Что касается столицы, то сегодня среднее за последнюю неделю число новых заражений впервые опустилось ниже тысячи - 955. В начале эпидемии этот рубеж был преодолен в Москве еще 13 апреля.

Напомним, всего в России было выявлено 621 тыс. случаев заражения, 385 тыс. выздоровели, 9 тыс. умерли. Сейчас зараженных 228 тыс. Это число медленно снижается с 15 июня, когда оно достигло максимума - 246 тыс.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В регионах число заражений коронавирусом перешло к устойчивому снижению

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, эпидемия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети