01 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
андрей трубецкой, сургутский район (2020) | Фото: Отдел информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района

Глава Сургутского района: Гражданский, как и супружеский долг, нужно выполнять самому

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в рамках большого интервью рассказал о борьбе с коронавирусом в муниципалитете, поддержке малого и среднего бизнеса, страдающего из-за эпидемиологических ограничений, а также об особенностях голосования по поправкам в Конституцию и исполнения гражданского долга.
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Как передаёт корреспондент Накануне.RU, в начале беседы глава района подробно остановился на мерах поддержки предпринимателей.

"У нас абсолютно для всех прозрачные и доступные условия поддержки малого и среднего бизнеса. Есть муниципальная программа, где было больше 40 мер поддержки. Главное – помогать своему бизнесу деньгами. Когда началась пандемия, мы на Совете по малому и среднему бизнесу спросили, чем можем поддержать бизнес? Одно из поступивших предложений – компенсировать часть затрат на оплату труда в случае вынужденного простоя. Мы оперативно отработали, с мая такая мера поддержки у нас появилась", - сказал Трубецкой.

Власти минимум раз в два месяца встречается с бизнесом. Во время последнего такого разговора предприниматели "уже не знали, какую поддержку посоветовать".

"За первое полугодие 2020 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло на 25, а плательщиков НДФЛ – на 20. Более 40 хозяйствующих субъектов дополнительно", - сказал Трубецкой.

инвестиционная политика ХМАО(2020)|Фото: администрация Сургутского района

Власти муниципалитета внимательно считают деньги, которые тратят на сопровождение МСП, а также те средства, которые поступают в результате в бюджет района.

"Налоги и поступления в бюджет должны быть больше, чем вложенные деньги. По шести субъектам мы не увидели хозяйственной деятельности, там сумма претензий – 70 тыс. руб., идут суды. Это не десятки и не сотни фирм, о которых писали", - сказал Трубецкой.

Те, кто регистрирует бизнес в районе, может получить год бесплатного бухгалтерского и юридического сопровождения. Этим занимается нанятая районом консалтинговая компания.

Глава Сургутского района также подчеркнул, что в целом в настоящее время уже удалось остановить распространение COVID-19.

"С 23 мая ограничен въезд-выезд в Лянтор, Нижнесортымский и Фёдоровский. Остановить распространение коронавируса, к сожалению, жёсткими мерами - удалось. Но количество составленных протоколов выросло в сотни раз. Хочу извиниться перед жителями этих населённых пунктов. Мы много взывали к сознательности. Мы не дадим угробить здоровье жителей. Цена этих ограничений – одна человеческая жизнь в сутки, такова была смертность. Но такие меры дали свой результат. Надеюсь, в ближайшую неделю-две мы сможем снять посты в этих населённых пунктах", - сказал глава района.

В рамках борьбы с коронавирусом власти купили 40 тыс. многоразовых масок и передали их в поселения района для малоимущих, жителей в возрасте 65+ и представителям других социально не защищённых групп.

"Я часто отвечаю на вопросы в соцсетях, пишу посты, но редко вступаю в дискуссии по комментариям. Отвечаю только на принципиальные вопросы. 25 июня увидел высказывание пользователя о том, что "чиновники достали уже со своими поправками в Конституцию, все они – воры и жулики, не пойду голосовать". Я пишу ему: "Гражданин хороший, ты же супружеский долг сам отдаёшь, никого не просишь помочь". Он молчит, хода мысли не понимает. Я пишу: "Так чем гражданский долг от супружеского отличается?". Здесь даже не максимализм, а детская незрелость. "Баба Яга против". Ну, против и против. То есть где-то мы взрослые, а где-то мы несознательность проявляем", - сказал Трубецкой.

Перед голосованием власти купили 170 палаток и расставили их по 50 местам для голосования. Задача муниципальных органов – создать условия для волеизъявления жителей, остальное – желание и гражданская зрелость населения.

"У нас 110 объектов капитального, текущего ремонта, строительства, реконструкции, благоустройства. Сегодня нет решения по мосту в поселении Белый Яр и бассейну в Фёдоровском. По мосту деньги полностью заложены в бюджете района, но конкурс трижды не состоялся. Будем проводить в четвёртый, пятый раз, пока не найдём желающего. По бассейну был заключён договор, инвестор пришёл, сказал, что ситуация поменялась, он не может вкладывать деньги. Будем искать нового. Оправданий не ищем, есть обязательства, надо их исполнить", - сказал Андрей Трубецкой.

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Глава Сургутского района: Гражданский, как и супружеский долг, нужно выполнять самому

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Теги: Андрей Трубецкой, Сургутский район, власть, бизнес, инвестиции, коронавирус



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