Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку лишения свободы (3 года условно), так же как продюсеров Юрия Итина (3 года условно) и Алексея Малобродского (2 года условно), экс-сотруднице Министерства культуры РФ Софье Апфельбаум назначили штраф, но она не будет его выплачивать за давностью срока.

Все трое должны будут выплатить штрафы (Серебренников - 800 тыс. руб., Итин - 200 тыс. руб., Малобродский - 300 тыс. руб.). Берлинскую квартиру и машину Toyota Серебренникова, автомобиль Малобродского Skoda, имущество Итина, включая принадлежащие его теще украшения Tiffany, суд оставляет под арестом до удовлетворения имущественных взысканий.

В мотивировочной части обвинительного приговора суда говорится: "С 2011-го по 2014-ый Серебренников, Итин и Малобродский в целях личного обогащения в течение длительного времени похищали часть денежных средств из федерального бюджета. Под руководством Серебренникова Итин и Малобродский представили завышенные сведения о стоимости работ проекта".

"Вина Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" подтверждается показаниями бухгалтера Масляевой (ее дело выделили в отдельное производство - прим. ред.), представителя Минкультуры и других свидетелей", - заявила судья.

По поводу Апфельбаум суд пришел к такому мнению: "Софья Апфельбаум не была осведомлена о преступном замысле других фигурантов дела "Седьмой студии". Соответственно, ей переквалифицировали статью с "мошенничества" на "халатность".

У суда собралась толпа. Никто не соблюдает дистанцию. Фото: Telegram-канал Mash

Суд согласился с оценкой экспертов о ущербе, нанесенном государству, в размере почти 130 млн руб.: "В 2011-2014 годах на расчетные счета компаний, обналичивавших деньги, были перечисленные со счета "Седьмой студии" бюджетные средства в размере 132 млн 727 тыс. руб., из которых, согласно выводам эксперта, Итин, Серебренников и Малобродский противоправно и безвозмездно изъяли и обратили в свою пользу 128 млн руб. и распорядились последними по своему усмотрению".

Суд не принял во внимание заявления части свидетелей о том, что на них оказывалось давление, назвав их "необоснованными и голословными".

Кирилл Серебренников в зале заседания суда. Фото: Telegram-канал Baza

Серебренников своей вины не признал и в последнем слове назвал обвинение "нелепым".

Процесс по делу "Седьмой студии" сегодня во время оглашения приговора прокомментировали в Кремле. "Безусловно, дело Серебренникова является поводом тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры, чтобы сократить возможную коррупциогенность. Это функция Министерства культуры", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в ее ведомстве "разрабатывают меры для исключения ситуаций, подобных делу "Седьмой студии".