01 Октября 2020
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Экономика В России Москва
паспорт, путевка, билеты, отпуск (2016) | Фото:

Банки смогут обслуживать клиентов с просроченными паспортами до 30 сентября - ЦБ

Банк России сегодня продлил некоторые послабления, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Действие части из них заканчивалось 1 июля.

"Существенная часть персонала в организациях по-прежнему работает удаленно, возможны сложности в реализации отдельных требований законодательства. Также целесообразно поддерживать дистанционное оказание клиентам финансовых услуг", - говорится в сообщении регулятора.

Так, до 30 сентября 2020 года продлена возможность открытия банковских счетов клиентам без личного присутствия физлица; на тот же срок продлена возможность обслуживать клиентов с просроченным паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность)

Вместе с тем, ЦБ решил не продлевать возможность использование просроченных платежных карт. "Введение указанной меры позволило оградить граждан от посещения офисов банков в период самоизоляции. Сегодня во многих регионах у населения есть возможность свободного передвижения и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы. В связи с этим дальнейшее продление указанной меры нецелесообразно", - отметили в пресс-службе Банка России.

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Банки смогут обслуживать клиентов с просроченными паспортами до 30 сентября - ЦБ

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Теги: банки, цб, просроченный паспорт, просроченная пластиковая карта



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