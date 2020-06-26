Банки смогут обслуживать клиентов с просроченными паспортами до 30 сентября - ЦБ

Банк России сегодня продлил некоторые послабления, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Действие части из них заканчивалось 1 июля.

"Существенная часть персонала в организациях по-прежнему работает удаленно, возможны сложности в реализации отдельных требований законодательства. Также целесообразно поддерживать дистанционное оказание клиентам финансовых услуг", - говорится в сообщении регулятора.

Так, до 30 сентября 2020 года продлена возможность открытия банковских счетов клиентам без личного присутствия физлица; на тот же срок продлена возможность обслуживать клиентов с просроченным паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность)

Вместе с тем, ЦБ решил не продлевать возможность использование просроченных платежных карт. "Введение указанной меры позволило оградить граждан от посещения офисов банков в период самоизоляции. Сегодня во многих регионах у населения есть возможность свободного передвижения и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы. В связи с этим дальнейшее продление указанной меры нецелесообразно", - отметили в пресс-службе Банка России.