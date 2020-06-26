Мякуш оценил стиль и характер диалога после отчета Текслера в ЗСО

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш прокомментировал отчет губернатора Алексея Текслера о проделанной работе и задачах на предстоящий период. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО, спикер парламента отметил, что депутаты областного парламента ценят тот стиль и характер диалога, который с первых дней работы главы региона установился между исполнительной и законодательной властью.

"Мы уже договорились с Алексеем Леонидовичем, что как только ситуация позволит, он обязательно встретится с депутатами в очном режиме. Эти встречи уже стали традицией, они одинаково ценны и полезны нам всем. Мы обсуждаем многие актуальные проблемы, отмечаем, что наши предложения слышат, наше мнение учитывают. Это позволяет нам с губернатором эффективнее решать многие вопросы развития нашей области. Сегодняшний доклад губернатора произвел впечатление основательным, аналитическим содержанием", – отметил Владимир Мякуш.

Напомним, в соответствии с уставом Челябинской области глава региона ежегодно представляет в Законодательное собрание отчет, в том числе по вопросам, поставленным областным парламентом. Обращение из-за пандемии коронавируса проходило в режиме видеоконференцсязи. В начале своего выступления глава регионах подчеркнул, что Южный Урал экзамен пандемией выдержал. В регионе в кратчайшие сроки были развернуты порядка 3 тысяч коек, медучреждения обеспечены оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, лекарствами и средствами индивидуальной защиты, запущены новые мощности по выпуску одноразовых масок.