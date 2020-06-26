Бывший вице-премьер Чувашии, осужденный на 4,5 года, стал фигурантом двух новых дел

В Чувашии возбуждено еще два уголовных дела в отношении бывшего заместителя председателя кабинета министров республики - министра экономического развития Владимира Аврелькина. Ранее он получил реальный срок за злоупотребление полномочиями.

Аврелькин был задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления в декабре 2018 года. Чиновника обвинили в злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета. В феврале 2020 года суд приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима.

Новые дела расследуются по ч.ч.3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном и особо крупном размерах), сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, в декабре 2017 года Аврелькин получил 2 млн рублей от предпринимателя за оказание содействия в получении субсидии строительной фирме, а в ноябре 2018 года - еще 1 млн рублей за общее покровительство.