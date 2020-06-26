01 Октября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Спортивный директор ФК "Оренбург" - о 8 футболистах, заболевших коронавирусом: Могли заразиться только в аэропорту

В Российской Премьер-лиге (РПЛ) новая вспышка коронавируса. Накануне стало известно об инфицировании 8 футболистов "Оренбурга".

Спортивный директор клуба Дмитрий Андреев отметил, что команда соблюдала регламент и не знает, где игроки могли заразиться.

На прошлой неделе, 21 июня, "Оренбург" уступил в Москве "Локомотиву" (0:1). После этого, по словам Андреева, команда сдала тест в аэропорту, он был отрицательным.

"Как так? Летели чартером. Гостиница - весь этаж наш, никого нет... Все в масках, все в перчатках. Возможно, могли заразиться только в аэропорту...", - цитирует слова Андреева сайт 1743.ru.

Отметим, что уже завтра "Оренбург" должен принять на своём поле "Краснодар".

Добавим, что ранее вспышки коронавируса были зафиксированы в трёх клубах РПЛ. В "Ростове" нашли заражение у шестерых футболистов основного состава. При этом матч 23-го тура (первого после трёхмесячной паузы) не перенесли и "Ростов" молодёжным составом проиграл "Сочи" со счётом 1:10. Другой случай был зафиксирован в московском "Динамо", где заразились три человека. Игру бело-голубых с "Краснодаром" перенесли на 19 июля. Ещё один возможный случай заражения был зафиксирован в "Уфе".

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Спортивный директор ФК "Оренбург" - о 8 футболистах, заболевших коронавирусом: Могли заразиться только в аэропорту

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Теги: Оренбург, футболисты, коронавирус



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