Успешный квест, который провели на АЗС Петербурга «Роснефть» и дрифт-команда Evil Empire, может стать всероссийским

На АЗС Санкт-Петербурга прошел необычный квест, передает корреспондент Накануне.RU. Организовали его крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» и одна из самых популярных в сфере дрифта команда Evil Empire.

Задействовали АЗС «Роснефть» и ПТК с возможностью бесконтактной оплаты топлива. Как известно, бесконтактная оплата топлива сейчас , как никогда, актуально. Потому что в период пандемии коронавируса - это реальный способ снизить риски заражения вирусной инфекцией. Данный цифровой сервис исключает необходимость похода на кассу, оплату наличными, а , значит, снижает частоту необходимых контактов с другими людьми.

Что касается состоявшегося квеста, то при его проведении, как и для любого автоспорта, главное, скорость. А заправка с помощью приложения займет всего пару минут.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Роснефть", недавно почти 130 АЗС под управлением «Роснефти» (ПТК) в Санкт-Петербурге подключились к дистанционному сервису оплаты топлива через приложение Яндекс. Заправки. Всего по России «Роснефть» подключила к дистанционной оплате уже около 800 заправок.





Необычный квест организаторы задумывали , в том числе, и как наглядную возможность привлечь внимание поклонников команды к современным технологиям пользования заправками. А Санкт-Петербург был выбран как площадка не в последнюю очередь потому, что это по-прежнему культурная столица России. АЗС «Роснефти» как раз находятся в исторической части города, потому и тематика квеста носила исторический характер.



Подписчики youtube-канала EE-team должны были отгадать месторасположения заправочной станции, пользуясь подсказками орагнизаторов. Первые 5 угадавших местоположение АЗС имели возможность прибыть на заправку, назвать пароль и получить специальные карты. А в обмен на карты участники-победители получали призы - айпад, героскутер, топливные карты от «Роснефти» и многое другое, весьма полезное.



Успех акции в Питере привел к тому, что теперь представители команды Evil Empire задумались над проведением такого квеста во всероссийском формате.