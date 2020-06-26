На Южном Урале возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве ФОКа

В Южноуральске возбуждено уголовное дело по факту халатности при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2017-2019 гг. неустановленное должностное лицо городской администрации осуществило приемку работ по завышенной стоимости. Подрядчику ООО "Стройтранссоюз" были оплачены работы, за которые деньги ранее получила другая коммерческая организация.

Ущерб составил свыше 5,2 млн руб.

Это же компания занималось строительством лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте и регионального центра по шорт-треку в Челябинске. В феврале по обвинению в мошенничестве был задержан соучредитель ООО "Стройтранссоюз" Михаил Азаматов. По решению суда бизнесмен был заключен под стражу.