Защитник московского "Динамо" обвиняется в захвате барбершопа

На хоккеиста московского "Динамо" Андрея Сергеева возбуждено уголовное дело. Спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы.

Следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил Сергееву, а также Денису Переславцеву и Андрею Артемьеву обвинение в самоуправстве, передает БИЗНЕС Online.

По версии следствия, в сентябре 2019 года фигуранты дела захватили барбершоп в Нижнекамске, который принадлежит Андрею Белоусову.

Владелец парикмахерской задолжал хоккеисту 285 тыс рублей, но не отдавал. Сергеев с товарищами захватили заведение и поставили управляющим Переславцева.

Андрей Сергеев - воспитанник нижнекамского "Нефтехимика". В "Динамо" перешел в 2020 году. Серебряный призер Чемпионата мира по хоккею среди юниоров 2009; Чемпион мира среди молодежных команд 2011 года; Чемпион зимней Универсиады 2011 года; Обладатель Кубка Харламова 2011; Обладатель Кубка мира среди молодежных клубных команд 2011.