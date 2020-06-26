Защитник московского "Динамо" обвиняется в захвате барбершопа

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт
Андрей Сергеев (2020) | Фото: Официальный сайт ХК &quot;Нефтехимик&quot;

Защитник московского "Динамо" обвиняется в захвате барбершопа

На хоккеиста московского "Динамо" Андрея Сергеева возбуждено уголовное дело. Спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы.

Следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил Сергееву, а также Денису Переславцеву и Андрею Артемьеву обвинение в самоуправстве, передает БИЗНЕС Online.

По версии следствия, в сентябре 2019 года фигуранты дела захватили барбершоп в Нижнекамске, который принадлежит Андрею Белоусову.

Владелец парикмахерской задолжал хоккеисту 285 тыс рублей, но не отдавал. Сергеев с товарищами захватили заведение и поставили управляющим Переславцева.

Андрей Сергеев - воспитанник нижнекамского "Нефтехимика". В "Динамо" перешел в 2020 году. Серебряный призер Чемпионата мира по хоккею среди юниоров 2009; Чемпион мира среди молодежных команд 2011 года; Чемпион зимней Универсиады 2011 года; Обладатель Кубка Харламова 2011; Обладатель Кубка мира среди молодежных клубных команд 2011.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Защитник московского "Динамо" обвиняется в захвате барбершопа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: динамо, андрей сергеев, барбершоп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети