Захар Прилепин взялся за биографию Михаила Шолохова

Новая книга российского писателя и публициста Захара Прилепина о самых "проблемных" эпизодах истории страны "Имя рек. 40 причин поспорить о главном" появилась в магазинах. В беседе с Накануне.RU писатель рассказал, что сейчас работает над еще одним произведением - биографией Михаила Шолохова.

“Я пишу с огромным удовольствием, это одна из самых важных персон в русской литературе 20 века. Гениальный писатель, непомерный, всеобъемлющий, но оклеветанный, и все эти вопросы надо разрешить, и я знаю, как их разрешить. Главное - все это записать, касающееся и судьбы Шолохова, и авторства "Тихого Дона". Это продолжение, дилогия - судьба Есенина, о нем я уже написал книгу, и, собственно, Шолохова", - сказал Прилепин.

Писатель считает, что Есенин и Шолохов - два главных персонажа среди русских литераторов 20 века, на которых "навешали всех собак", и с этим нужно разобраться. Книга будет закончена примерно через год.

При этом только что он дописал "Ополченский роман", это 14 рассказов о Донбассе. "Это не воспоминания, это рассказы, где я описываю все те вещи, о которых я в силу определенных причин умалчивал раньше, сейчас я понял, что о них умалчивать не нужно", - рассказал Прилепин.

Главными героями этой книги стали 25 разных персонажей, которые переходят у автора из рассказа в рассказ. Писатель называет свою книгу своеобразной "Конармией", работа уже на стадии верстки, произведение увидит свет в сентябре. "Это мой вклад в донбасскую историю в литературном плане", - сказал автор.