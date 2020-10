"Ливерпуль" выиграл чемпионат Англии впервые за 30 лет

Накануне вечером в Английской Премьер-лиге (АПЛ) "Манчестер Сити" уступил "Челси" (1:2), и "Ливерпуль" досрочно завоевал титул.

После 31-го тура АПЛ подопечные Юргена Клоппа с активом в 86 очков на 23 балла опережают ближайшего преследователя.

Champions of England 🏆

Champions of Europe 🏆

Champions of the World 🏆 pic.twitter.com/IW0Cuj4qCE