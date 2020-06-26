"Ливерпуль" выиграл чемпионат Англии впервые за 30 лет

Футбольный клуб "Ливерпуль" впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии.

Накануне вечером в Английской Премьер-лиге (АПЛ) "Манчестер Сити" уступил "Челси" (1:2), и "Ливерпуль" досрочно завоевал титул.

WE’RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!! 🏆 pic.twitter.com/qX7Duxoslm — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 25, 2020

После 31-го тура АПЛ подопечные Юргена Клоппа с активом в 86 очков на 23 балла опережают ближайшего преследователя.

Champions of England 🏆

Champions of Europe 🏆

Champions of the World 🏆 pic.twitter.com/IW0Cuj4qCE — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 25, 2020

Последний раз "Ливерпулю" удалось выиграть АПЛ в 1990 году. Всего на счету "красных" 19 выигрышей высшего английского дивизиона.