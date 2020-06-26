Схиигумен Сергий проигнорировал церковный суд - заседание перенесено

Схиигумен Сергий не явился на заседание церковного суда. Представители епархии решили ещё раз призвать его к заседанию. В следующий раз суд соберется 3 июля 2020 г. и может принять решение уже без участия обвиняемого.

На следующее заседание схиигумен пообещал приехать. Отметим, что в прошлый раз, 15 июня, схиигумен хоть и явился, однако быстро покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.

Если одиозный священнослужитель проигнорирует и следующее заседание епархиального суда, решение могут принять без него. Никаких мер принуждения к участию в процессе суд церкви не предусматривает, однако представители епархии хотели бы, чтобы схиигумен Сергий высказал свою позицию до вынесения вердикта.

Напомним, ранее бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий (в миру – Романов Николай Васильевич) выступил против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. Кроме того, он делал заявления против "путинской коалиции". После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена и запретили его в служении.