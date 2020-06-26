01 Октября 2020
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Политика За рубежом
Православная Церковь, Константинопольский патриархат, патриарх Варфоломей (2016) | Фото:

Фанар объявил себя "священным центром" православия

Экуменический патриархат объявил себя "священным центром" православия, без согласования с которым не должны приниматься никакие решения в практике Святого Причастия. Об этом синод Фанара принял специальное постановление.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, экуменический патриарх Варфоломей предложил православным церквям под его началом "продвинуться вперед в пастырском подходе к спорам об установившемся способе передачи Божественного Причастия", о чем разослал соответствующие письма. Варфоломей придумал несуществующую в Церкви проблему, чтобы подчеркнуть свое мнимое главенство. Это и подтвердил принятый документ.

Решение Фанара противоречит православной вере, поскольку в православии на земле нет и никогда не было никакого "священного центра", и поэтому вряд ли хоть кем-то будет принято во внимание.

Ранее в РПЦ неоднократно подчеркивали, что Варфоломей возомнил себя "православным папой".

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Фанар объявил себя "священным центром" православия

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Теги: Фанар, церковь, православие



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