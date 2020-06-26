На Южном Урале экс-директор МУПа получил условный срок за взятку

В Троицке суд приговорил бывшего директора МУП "Электротепловые сети" к условному сроку за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

У себя в кабинете экс-директор МУПа потребовал взятку в 50 тыс. рублей за беспрепятственное осуществление технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома.

В марте текущего года заявитель передал осужденному взятку у него в кабинете. После этого он был задержан.

Экс-директор МУПа вину признал. Суд приговорил его к 2,5 годам условно с испытательным сроком три года.