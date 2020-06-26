Людмила Бабушкина: На участках все меры безопасности и предосторожности соблюдены

Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина побывала на избирательных участках и оценила ход голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, председатель областного парламента посетила свой округ - она побывала в Богдановиче.

Как рассказала Людмила Бабушкина, она оценила работу как стационарных участков, так и тех, которые расположены на улице.

"Все меры безопасности и предосторожности соблюдены. Имеется напольная разметка, чтобы человек мог сохранить социальную дистанцию и избежать посторонних контактов с другими людьми. Волонтеры измеряют температуру", - сообщила спикер парламента.

Все участки оснащены необходимым количеством антисептиков, масок, перчаток и одноразовых шариковых ручек.

"Думаю, что при такой организации голосование пройдет максимально безопасно, и настроение людей, которые пришли проголосовать, от этого только улучшится", – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Глава районной территориальной избирательной комиссии Елена Собянина отметила слаженную работу членов комиссии, которую она возглавляет.

"У нас замечательная команда участковых избирательных комиссий, – отметила Елена Собянина. – Они все как один вышли в 8 утра, чтобы встретить избирателей на своих участках. Сами участки были подготовлены заранее. Сегодня мы смогли дополнительно в этом убедиться".

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля.