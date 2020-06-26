01 Октября 2020
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Политика За рубежом
Курильские острова, Курилы (2017) | Фото: fobos.tv

Япония заявила протест России из-за геологоразведки в районе Курил

Токио выразил Москве представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Сугу.

По его словам, геологоразведка не совпадает с позицией японской стороны по четырем "северным островам" Генсек отметил, что это "не может быть принято" Токио.

При этом российская сторона предупреждала Японию о проведении работ длительностью в три месяца.

Ранее японские СМИ выразили надежду, что запрет в Конституции РФ на отчуждение территорий и ведение об этом переговоров с другими странами может не коснуться Южных Курил. Издание обратило внимание, что спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в соответствующую поправку к Конституцию может быть записано "за исключением случаев проведения демаркации или редемаркации границ с соседними государствами". То есть переговоры с Японией, которая хочет забрать себе Южные Курилы, могут быть не антиконституционными.

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Япония заявила протест России из-за геологоразведки в районе Курил

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Теги: япония, курилы, курильские острова, геологоразведка



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