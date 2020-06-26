В Югре за сутки умерли три носителя коронавируса

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 61 (до 2 тыс. 827), в Югре – на 295 (до 7 тыс. 837), на Ямале – на 149 (до 4 тыс. 702). В Югре больше всего новых заболевших – в Сургуте (122), Нижневартовск (36), Сургутский район (29). Коэффициент распространения инфекции – 1,11 (25 июня – 1,17). Количество умерших выросло на три (до 41).

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 6 тыс. 800 пациентов.