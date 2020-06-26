01 Октября 2020
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Политика За рубежом
собор Святой Софии в Стамбуле (2019) | Фото: www.nat-geo.ru

Госдеп США потребовал от Турции не превращать Собор Святой Софии в мечеть

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк потребовал от Турции сохранить за Собором Святой Софии в Стамбуле статус музея и не превращать ее в мечеть. Об этом он написал в Тwitter.

Как сообщало Накануне.RU, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил сделать собор мечетью и заявил, что только граждане Турции вправе решать, произойдет это или нет. 2 июля статус собора будет решать Государственный совет Турции. СМИ сообщали, что решение уже принято.

Как заявил Браунбек, собор имеет "огромное духовное и культурное значение для миллиардов верующих разных вероисповеданий по всему миру". Он призвал сохранить собор в качестве объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в его нынешнем статусе музея".

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Госдеп США потребовал от Турции не превращать Собор Святой Софии в мечеть

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Теги: Турция, мечеть, собор святой софии, США, Госдеп



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