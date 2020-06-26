В Свердловской области 193 новых случая заболевания коронавирусом

В Свердловской области зафиксировано 193 новых случаев заражения корнавирусной инфекцией. 163 больных приходится на Екатеринбург, остальные являются жителями Алапаевского района, Артемовского городского округа, Первоуральска, Ревды, Ивдельского, Невьянского городских округов, Нижнего Тагила, Режевского, Серовского городских округов, Слободо-Туринского района, Сысертского, Туринского, Шалинского городских округов.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 11 тыс. 877 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области. 108 из 131 пациентов в тяжелом состоянии, находятся на реанимационно-анестезиологических отделениях. 59 из них подключены к аппарату ИВЛ. Состояние 636 пациентов оценивается как средняя степень тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Всего за сутки в связи с выздоровлением из местных лечебных учреждений выписано 290 человек. Зафиксировано три смерти от вируса.

Всего на Среднем Урале от коронавируса излечилось 6 тыс. 786 свердловчан. Не смогли пережить эпидемию – 85.