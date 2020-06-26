Вирус не пройдет. В Югре голосование по Конституции проходит с соблюдением всех мер безопасности

С 25 июня в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, как и во всех других регионах России, стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Особенностью нынешнего плебисцита стало то, что оно проходит на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Потому основная задача властей на местах, а также членов избирательных комиссий - не только провести максимально честную и открытую процедуру волеизъявления, но и уберечь граждан, которые придут на участок, от риска заразиться COVID-19. О том, какие меры для этого принимаются в автономном округе, разбиралось Накануне.RU.

По словам председателя избиркома Югры Дениса Корнеева, в регионе предусмотрено оснащение участков дополнительным защитным оборудованием. Для температурного контроля используется бесконтактный термометр. Исключений не делают даже для ключевых фигур региона. Так, процедуру термоконтроля прошла и губернатор Югры Наталья Комарова, которая приняла участие в голосовании 25 июня.

"Сейчас вместе с первыми югорчанами, пришедшими на избирательный участок, приняла решение об одобрении поправок в Конституцию России. Общероссийское голосование проходит в максимально безопасных условиях. Проголосовать безопасно можно на каждом избирательном участке региона", - обратилась к югорчанам глава региона.

Измерили температуру и главному федеральному инспектору по Югре Александру Постникову. "Температуру измерили на входе, дистанцию соблюдаем, перчатки предложили, ручку предложили. По-моему, все соблюдается", - заявил он журналистам.

Все члены избирательной комиссии оснащены средствами индивидуальной защиты, перчатками, масками, читками для лица и халатами для тех, кто работает в местах наибольшего скопления людей. Чтобы избежать скопления людей на участках, было принято решение развести потоки людей. Именно для этого ЦИК определил дополнительный период голосования - оно будет идти шесть дней. Избирком определяет рекомендованное время для посещения участков. О том, когда лучше прийти проголосовать, можно узнать у территориальной или участковой комиссии.

Как пояснила Накануне.RU уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Стребкова, с 2016 г. за выборными процессами в Югре наблюдает мониторинговая рабочая группа. Этот год не стал исключением.

"Задачей этой группы является наблюдение за обеспечением охраны здоровья участников голосования, доступности голосования для маломобильных граждан и иных категорий граждан. На досрочное голосование уже выезжали на предприятия нефтегазового комплекса, где работают вахтовики, и в угодья коренных народов Севера. В первую очередь обращаем внимание на создание безопасных условий как для участников, так и для организаторов голосования. Участки открыты, работают, обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Некоторые люди даже удивляются, что их так обеспечивают. Многие приходят со своими масками, перчатками. Были случаи, когда люди отказывались надевать маски. Таких избирателей, конечно, никто не выпроваживает с участка. Но для таких людей, условно говоря, создана "красная зона" - где они могут проголосовать. Права человека на охрану здоровья соблюдаются", - прокомментировала омбудсмен.

Общественный наблюдатель участковой избирательной комиссии №303 Виктория Хмелева сообщила, что на ее участке отказов от масок не было - избиратели с пониманием относятся к ситуации.

"Приходя сюда, они обязательно пользуются антисептиками, им выдаются перчатки, маски, ручки. В принципе они к этому хорошо относятся. Дистанция соблюдается. Люди друг к другу не подходят", - сообщила она.

Кроме того, в этом году была введена новая форма голосования - в местах общего пользования. Члены избиркома выходят во дворы, открытые площадки. Граждане могут проголосовать, просто выйдя в свой двор с паспортом. Кроме того, есть возможность проголосовать на дому. Для этого югорчанам надо позвонить на свой участок и оставить свой номер телефона. С ним свяжутся, чтобы уточнить удобное для него время.

"Процедура подробно прописана и согласована с Роспотребнадзором. Если это многоквартирный дом, голосование проходит в подъезде. Участник получает пакет со средствами индивидуальной защиты, персональной ручкой, бюллетенем и спиртовой салфеткой. Пакет избирателя оставляют у двери, человек забирает его, заходит в квартиру и ставит подпись. Остается лишь опустить бюллетень в ящик, оставленный на полу", - прокомментировал глава окружного избиркома Денис Корнеев.

Спрогнозировать, сколько людей придет на участки в тот или иной день, довольно сложно, потому со стороны Общественной палаты РФ и региональных палат был предусмотрен особый контроль, разработаны два "золотых стандарта" безопасности голосования – "синий" (для 25-30 июня) и "красный" (для главного дня плебисцита – 1 июля). Каждый стандарт – это определенный чек-лист, который будет заполняться наблюдателями.

Всего в регионе в период проведения общероссийского голосования работают 714 участков, с 8.00 до 20.00. В основной день проведения общероссийского голосования – 1 июля участки будут находиться на открытом воздухе, в специально выделенных местах вне помещений УИК – перед входом или в непосредственной близости от избирательных комиссий. При этом процедура голосования на открытом воздухе, как и в помещении, будет проходить с соблюдением всех необходимых санитарных норм, направленных на обеспечение безопасности горожан.

Подсчет голосов избирателей будут вести только один раз - после завершения голосования 1 июля. Результаты будут оглашены после закрытия избирательных участков. Все бюллетени хранятся в сейфах, опечатываются в отдельные сейф-пакеты, на которых расписываются члены комиссии и наблюдатели. Помимо них, на подсчете могут присутствовать представители СМИ. Избирком Югры планирует опубликовать итоги голосования утром следующего дня.