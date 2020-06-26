01 Октября 2020
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Политика За рубежом
(2004) |

Европа отказалась 1 июля открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник из европейского государства, такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в РФ.

Поясняется, что России нужно больше времени на восстановление, так как коронавирус начал там распространяться позже, чем в странах ЕС.

Тем временем, самой Европе грозит новая волна коронавирусной инфекции. В ВОЗ сообщили, что 30 европейских стран за последние две недели выявили ускорение темпа прироста новых случаев. При этом в 11 из них из-за ускоренного распространения коронавируса существует опасность возобновления эпидемии.

Эксперты считают, что коронавирус вскоре начнет снова распространяться по Европе, так как страны ослабляют и снимают ограничения.

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Европа отказалась 1 июля открывать границы для россиян

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Теги: европа, евросоюз, коронавирус, россия



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