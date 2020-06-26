В Челябинске сотрудников генподрядчика реконструкции аэропорта осудили за мошенничество

В Челябинске за попытку хищения денег у субподрядной организации осуждены двое работников АО "Центродорстрой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, "Центродорстрой" определено правительством РФ единственным исполнителем работ по реконструкции челябинского аэропорта.

Обвиняемые пытались похитить 340 тыс. рублей у директора субподрядной организации под предлогом возможности обеспечения победы на торгах, проводимых АО "Центродорстрой". Их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

При этом по должностной инструкции они не могли повлиять на решение конкурсных процедур.

Суд приговорил их к штрафу в размере 250 тыс. руб. каждого.