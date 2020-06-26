У Мещанского суда Москвы, где оглашают приговор по делу "Седьмой студии", собралась огромная толпа

У Мещанского суда Москвы, где сегодня огласят приговор по делу "Седьмой студии", собралась толпа в несколько сотен человек. Представители правоохранительных органов периодически в громкоговорители сообщают о необходимости соблюдения социальной дистанции, но люди, в том числе большое количество журналистов, дистанцию не соблюдают и толпятся, многие – без средств индивидуальной защиты.

На судебное заседание уже прибыли фигуранты, в том числе режиссер Кирилл Серебренников. Он приехал без вещей, а вот продюсер Алексей Малобродский взял с собой рюкзак с вещами.

Напомним, обвинение требует для четырех фигурантов дела от 4 до 6 лет колонии, также с них могут взыскать почти 130 млн руб.