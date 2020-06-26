Число новых случаев коронавируса в России впервые за два месяца ниже 7 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки впервые с 29 апреля опустилось ниже 7 тысяч. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РФ, проходящей в онлайн-формате, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

"Я отмечаю, что уже сегодня количество выявленных новых случаев снизится ниже 7 тысяч и составит 6800. Это очень приятные для нас цифры, мы очень рассчитываем, что такая тенденция продлится в предстоящие дни и предстоящие недели", - заявила Голикова.

Еще накануне было выявлено 7113 случаев. Цифра уже несколько дней держится ниже 8 тысяч.

Новые случаи, правда, выявлены во всех 85 регионах страны. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 988 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 781 летальный исход, выздоровело 384 152 человека.

Вот как выглядит распределение новых случаев:

Москва - 813

Московская область - 390

Ханты-Мансийский АО - 295

Санкт-Петербург - 223

Нижегородская область - 210

Иркутская область - 210

Воронежская область - 193

Свердловская область - 193

Челябинская область - 160

Ямало-Ненецкий АО - 149

Красноярский край - 149

Республика Тыва - 130

Ростовская область - 121

Архангельская область - 115

Саратовская область - 111

Волгоградская область - 110

Ульяновская область - 110

Новосибирская область - 108

Приморский край - 85

Тульская область - 80

Мурманская область - 79

Ставропольский край - 76

Алтайский край - 76

Ивановская область - 75

Хабаровский край - 75

Республика Дагестан - 73

Белгородская область - 72

Карачаево-Черкесская Республика - 72

Брянская область - 71

Пензенская область - 71

Курская область - 70

Кабардино-Балкарская Республика - 65

Томская область - 63

Тюменская область - 61

Омская область - 61

Забайкальский край - 61

Краснодарский край - 60

Оренбургская область - 60

Самарская область - 60

Республика Коми - 58

Чувашская Республика - 58

Пермский край - 58

Тверская область - 55

Владимирская область - 51

Ленинградская область - 50

Республика Башкортостан - 50

Кировская область - 50

Республика Саха (Якутия) - 50

Республика Мордовия - 48

Калужская область - 46

Тамбовская область - 45

Новгородская область - 45

Республика Бурятия - 44

Амурская область - 44

Рязанская область - 43

Смоленская область - 43

Ярославская область - 43

Липецкая область - 40

Орловская область - 40

Астраханская область - 40

Республика Татарстан - 40

Республика Хакасия - 39

Камчатский край - 39

Сахалинская область - 39

Псковская область - 37

Кемеровская область - 34

Республика Адыгея - 30

Республика Ингушетия - 30

Республика Марий Эл - 30

Костромская область - 28

Республика Северная Осетия - 27

Республика Карелия - 24

Удмуртская Республика - 20

Калининградская область - 19

Курганская область - 19

Вологодская область - 18

Республика Калмыкия - 18

Магаданская область - 12

Республика Алтай - 11

Чеченская Республика - 10

Республика Крым - 7

Еврейская АО - 5

Севастополь - 5

Ненецкий АО - 1

Чукотский АО - 1