Число новых случаев коронавируса в России впервые за два месяца ниже 7 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки впервые с 29 апреля опустилось ниже 7 тысяч. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РФ, проходящей в онлайн-формате, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.
"Я отмечаю, что уже сегодня количество выявленных новых случаев снизится ниже 7 тысяч и составит 6800. Это очень приятные для нас цифры, мы очень рассчитываем, что такая тенденция продлится в предстоящие дни и предстоящие недели", - заявила Голикова.
Еще накануне было выявлено 7113 случаев. Цифра уже несколько дней держится ниже 8 тысяч.
Новые случаи, правда, выявлены во всех 85 регионах страны. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 988 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 781 летальный исход, выздоровело 384 152 человека.
Вот как выглядит распределение новых случаев:
Москва - 813
Московская область - 390
Ханты-Мансийский АО - 295
Санкт-Петербург - 223
Нижегородская область - 210
Иркутская область - 210
Воронежская область - 193
Свердловская область - 193
Челябинская область - 160
Ямало-Ненецкий АО - 149
Красноярский край - 149
Республика Тыва - 130
Ростовская область - 121
Архангельская область - 115
Саратовская область - 111
Волгоградская область - 110
Ульяновская область - 110
Новосибирская область - 108
Приморский край - 85
Тульская область - 80
Мурманская область - 79
Ставропольский край - 76
Алтайский край - 76
Ивановская область - 75
Хабаровский край - 75
Республика Дагестан - 73
Белгородская область - 72
Карачаево-Черкесская Республика - 72
Брянская область - 71
Пензенская область - 71
Курская область - 70
Кабардино-Балкарская Республика - 65
Томская область - 63
Тюменская область - 61
Омская область - 61
Забайкальский край - 61
Краснодарский край - 60
Оренбургская область - 60
Самарская область - 60
Республика Коми - 58
Чувашская Республика - 58
Пермский край - 58
Тверская область - 55
Владимирская область - 51
Ленинградская область - 50
Республика Башкортостан - 50
Кировская область - 50
Республика Саха (Якутия) - 50
Республика Мордовия - 48
Калужская область - 46
Тамбовская область - 45
Новгородская область - 45
Республика Бурятия - 44
Амурская область - 44
Рязанская область - 43
Смоленская область - 43
Ярославская область - 43
Липецкая область - 40
Орловская область - 40
Астраханская область - 40
Республика Татарстан - 40
Республика Хакасия - 39
Камчатский край - 39
Сахалинская область - 39
Псковская область - 37
Кемеровская область - 34
Республика Адыгея - 30
Республика Ингушетия - 30
Республика Марий Эл - 30
Костромская область - 28
Республика Северная Осетия - 27
Республика Карелия - 24
Удмуртская Республика - 20
Калининградская область - 19
Курганская область - 19
Вологодская область - 18
Республика Калмыкия - 18
Магаданская область - 12
Республика Алтай - 11
Чеченская Республика - 10
Республика Крым - 7
Еврейская АО - 5
Севастополь - 5
Ненецкий АО - 1
Чукотский АО - 1