01 Октября 2020
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Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Голикова рассказала о пяти уроках эпидемии коронавируса

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова выступила на итоговой коллегии Минздрава России с предложением извлечь пять уроков из эпидемии коронавируса.

Во-первых, она призвала сохранить резерв инфекционных больничных коек на случай возникновения подобных угроз в будущем.

Во-вторых, Голикова велела Минздраву сформировать заказ для отечественной медицинской промышленности по производству жезнеспасающего оборудования.

Также вице-премьер предложила пересмотреть систему повышения квалификации медиков. Голикова ждет предложений от медицинских вузов, студенты которых так же принимали участие в работе с коронавирусными больными.

Еще один пункт – детальный анализ состояния инфекционной службы. Она нуждается в модернизации, также нужно актуализировать алгоритмы работы, обновить лабораторную базу, провести ремонт стационаров.

И, наконец, необходимо установить длительное диспансерное наблюдение за переболевшими коронавирусом. Очевидно, что последствия инфекции могут сохраняться долгое время (если не всю жизнь), а для такого мониторинга и поддержки граждан нужны изменения в нормативную базу, считает Голикова.

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Голикова рассказала о пяти уроках эпидемии коронавируса

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Теги: татьяна голикова, эпидемия коронавируса, уроки, коллегия минздрава



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