Депутат заксобрания Прикамья уволился с "Мотовилихинских заводов"

Депутат заксобрания Пермского края Алексей Антипов покинул должность советника генерального директора ПАО "Мотовилихинские заводы" по соглашению сторон. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе "МЗ".

Должность советника Алексей Антипов занимал с 2017 г. На самом предприятии трудился с 1987 г. и в разные годы занимал посты заместителя гендиректора по экономике и финансам, первого зама гендиректора.

Недавно "Мотовилихинские заводы" возглавил Сергей Дядькин, ранее занимавший пост заместителя генерального директора.