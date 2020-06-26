Реальное число заразившихся COVID-19 в США превышает 25 млн, - вирусолог

Реальное число заразившихся коронавирусом в США кратно превышает официальные показатели, об этом заявил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

По его мнению, определено примерно 10% вспышки болезни. Напомним, по официальной статистике, с начала эпидемии в США подтверждены около 2,5 млн случаев COVID-19.

Причиной такого расхождения вирусолог назвал бессимптомное течение болезни у миллионов американцев. Также он отметил тот факт, что при сдаче крови донорами заболевание COVID-19 было диагностировано у 5−8% от 328-миллионного населения страны, передает Regnum.

Ранее многие штаты, включая такие как Техас и Флорида, начали фиксировать резкий рост заболеваемости и госпитализаций с клиническими проявлениями. Накануне был зафиксирован второй по величине прирост суточной заболеваемости с начала эпидемии. Многие эксперты полагают, что это результат снятия ограничений и массовых акций протеста движения Black Lives Matter.

Основатель Microsoft Билл Гейтс предполагает, что к октябрю-ноябрю этого года США ждет вторая волна, если страна снова не вернется к ограничениям.