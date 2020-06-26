Церковный суд над одиозным схиигуменом Сергием может состояться без его участия

Церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), который пройдет 26 июня в екатеринбургской епархии, может состояться без участия самого подсудимого. Как сообщили Накануне.RU в епархии, присутствие схиигумена на заседании до сих пор под вопросом.

За некоторое время до этого телеведущая Ксения Собчак прилетела в уральскую столицу для съемок фильма с участием отца Сергия, известного как бывший духовник Поклонской. После посещения екатеринбургской епархии, ведущая отправилась на съемки в Среднеуральский женский монастырь.

Напомним, ранее заявлялось, что в съемках примет участие и общественный деятель Сергий Алиев. Об этом Накануне.RU сообщили в его пресс-службе. Для этих целей в Екатеринбург был отправлен режиссер, который три дня вел съемки в стенах Среднеуральского женского монастыря. Однако вчера Ксения Собчак опровергла данную информацию и сообщила, что не собирается иметь ничего общего с "провокатором Алиевым".

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь Сергия Алиева Дмитрий Пономаренко, 25 июня в разговоре с ведущей ему сообщили, что никакого режиссера от Ксении Собчак не было, а фильм снимать не собираются. После того, как Дмитрий Пономаренко подробно рассказал ведущей о сложившейся ситуации, Собчак ответила ему, что не имеет дел с "провокаторами, такими, как ваш Алиев" и предупредила, что за распространение ложной информации или попытку связаться с ней, она будет вынуждена публично высказать свое мнение "об Алиеве и его провокациях".

Спустя несколько часов ведущая опубликовала у себя в Instagram фото со сломанным носом, где сообщила, что при неудачном падении получила сотрясение. Дмитрий Пономаренко назвал травмы Ксениии Собчак Божьим наказанием за ложь.

Напомним, ранее бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий (в миру – Романов Николай Васильевич) выступил против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. Кроме того, он делал заявления против "путинской коалиции". После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена и запретили его в служении.