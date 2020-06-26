На Ямале вице-спикер заксобрания досрочно покинул парламент

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ямало-Ненецкий АО
Председатель комитета заксобрания Ямала по промышленности, природопользованию и экологии Дмитрий Жаромских (2017) | Фото: zsyanao.ru

На Ямале вице-спикер заксобрания досрочно покинул парламент

В Салехарде на заседании заксобрания региона досрочно сложил полномочия его вице-спикер Дмитрий Жаромских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Своё решение теперь уже бывший парламентарий прокомментировал в Instagram. Шаг этот он назвал "взвешенным" и поблагодарил за "ежедневную поддержку".

"Надеюсь быть полезным и далее, ведь жить и работать планирую на Ямале", - подытожил политик.

Напомним, Жаромских получил пост вице-спикера ямальского парламента после ухода из него в 2018 г. Сергея Харючи.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Ямале вице-спикер заксобрания досрочно покинул парламент

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Жаромских, вице-спикер, заксобрание Ямала, отставка, Instagram



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.09.2018 06:59 Мск Без сюрпризов. "Единороссы" лидируют на выборах в заксобрание Ямала
Ранее 09.09.2018 16:24 Мск Больше 60% избирателей проголосовали за депутатов заксобрания ЯНАО
Ранее 03.08.2018 11:10 Мск Экс-депутат Госдумы получил отказ в регистрации за выборах ямальского парламента
Ранее 17.07.2018 08:10 Мск Первым зарегистрированным кандидатом в заксобрание Ямала стал оленевод-оппозиционер
Ранее 11.07.2018 13:25 Мск Пять человек борются за место Сергея Харючи в заксобрании Ямала
Ранее 04.07.2018 09:29 Мск "Единоросс" и коренной житель Севера вступили в борьбу за депутатское кресло в заксобрании Ямала
Ранее 29.06.2018 13:30 Мск На довыборы в заксобрание Ямала выдвинулся первый кандидат - экс-депутат Госдумы
Ранее 04.06.2018 11:45 Мск Победу на праймериз "Единой России" в заксобрание Ямала одержал депутат Тазовского района
Ранее 04.06.2018 10:50 Мск "Единая Россия" назвала имена первых победителей праймериз на Ямале
Ранее 03.06.2018 16:34 Мск На Ямале на "праймериз" "Единой России" ожидают явку не менее 10% избирателей
Ранее 21.05.2018 11:00 Мск На партийные выборы "Единой России" заявился чиновник Тазовского района
Ранее 17.05.2018 10:05 Мск В парламенте Ямала раздали посты покинувшего заксобрание Сергея Харючи
Ранее 07.05.2018 10:32 Мск На праймериз "Единой России"в заксобрание Ямала заявился четвертый участник
Ранее 04.05.2018 08:36 Мск На праймериз "Единой России" в заксобрание Ямала заявились три кандидата
Ранее 18.04.2018 08:11 Мск "Единая Россия" начала поиск сменщика Харючи
Ранее 04.04.2018 14:17 Мск Легендарный ямальский политик ушел в отставку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети