На Ямале вице-спикер заксобрания досрочно покинул парламент

В Салехарде на заседании заксобрания региона досрочно сложил полномочия его вице-спикер Дмитрий Жаромских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Своё решение теперь уже бывший парламентарий прокомментировал в Instagram. Шаг этот он назвал "взвешенным" и поблагодарил за "ежедневную поддержку".

"Надеюсь быть полезным и далее, ведь жить и работать планирую на Ямале", - подытожил политик.

Напомним, Жаромских получил пост вице-спикера ямальского парламента после ухода из него в 2018 г. Сергея Харючи.