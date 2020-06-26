Антитела к коронавирусу есть примерно у 20% москвичей

Примерно 20% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу – у них обнаружены антитела. Это так называемый популяционный иммунитет, его выявляют в ходе массовых тестирований, сообщила журналистами вице-мэр столицы по социальной политике Анастасия Ракова.

Данные были получены в ходе третьего этапа тестирования, проведенного с 5 по 18 июня. В нем принимали участие более 90 тыс. жителей города.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала эпидемии в Москве было зарегистрировано более 217 тыс. случаев, 142 тыс. человек выздоровели, 3,6 тыс. умерли.

По мнению некоторых экспертов, популяционный иммунитет будет иметь значение после того, как антитела появятся у 70% населения – тогда распространение вируса сойдет на нет само собой и эпидемия прекратится.