Маньяк из Каширы сознался в убийстве и изнасиловании еще двух пенсионерок

В Подмосковье подозреваемый в серии убийств и изнасилований 53-летний житель Каширы признался еще в двух эпизодах, закончившихся смертью его жертв.

В ходе допроса мужчина сообщил следователю, что в сентябре и октябре прошлого года изнасиловал и убил двух женщин – 80 и 70 лет.

"Он совершал преступления по той же схеме, что и остальные: проникал в окна, расположенные на первых этажах, и сначала душил жертву, а затем совершал насильственный половой акт. Преступления совершены им в период с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского городских округов. Двум потерпевшим удалось выжить", - сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

В рамках следствия будут проведены комиссионная судебная, генетическая, биологическая, трасологическая и баллистическая экспертизы. Также подозреваемому назначена комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза.

Следователи, тем временем, проверяют мужчину на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.