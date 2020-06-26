СМИ: Путин готовится выступить перед россиянами в преддверии основного дня голосования

В Кремле готовят новое обращение президента Владимира Путина к россиянам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию.

В качестве основной даты выступления рассматривается 29 июня, пишет РБК. Возможно, Путин объяснит значимость вынесенных на голосование поправок, даст им свои интерпретации. Также ожидается, что президент призовет принять участие в голосовании тех, кто еще не сделал это.

Между тем, ранее РБК сообщало, что Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам. Якобы оно состоится после того, как будут подведены итоги голосования. Предполагалось, что глава государства даст ряд поручений федеральным органам власти.