У троих сотрудников челябинского правительства выявлен коронавирус. На самоизоляцию ушел вице-губернатор

У троих сотрудников управления общественных связей правительства Челябинской области выявлены положительные результаты на COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Сейчас они изолированы, их состояние удовлетворительное. Среди заболевших начальник управления общественных связей.

На самоизоляции находятся и сотрудники областного правительства, которые контактировали с заболевшими. На самоизоляцию ушел вице-губернатор Анатолий Векшин, он уже сдал тест на коронавирус.

"В здании правительства соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры, проводится термометрия сотрудников, дезинфекционная обработка помещений", - рассказали в пресс-службе губернатора.

Напомним, по данным областного минздрава, в Челябинской области за сутки у 162 человек подтвержден COVID-19. Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 6 тыс. 982 человек.