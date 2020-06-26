У троих сотрудников челябинского правительства выявлен коронавирус. На самоизоляцию ушел вице-губернатор
У троих сотрудников управления общественных связей правительства Челябинской области выявлены положительные результаты на COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.
Сейчас они изолированы, их состояние удовлетворительное. Среди заболевших начальник управления общественных связей.
На самоизоляции находятся и сотрудники областного правительства, которые контактировали с заболевшими. На самоизоляцию ушел вице-губернатор Анатолий Векшин, он уже сдал тест на коронавирус.
"В здании правительства соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры, проводится термометрия сотрудников, дезинфекционная обработка помещений", - рассказали в пресс-службе губернатора.
Напомним, по данным областного минздрава, в Челябинской области за сутки у 162 человек подтвержден COVID-19. Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 6 тыс. 982 человек.