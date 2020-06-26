Прикамские рестораторы попросили Махонина открыть заведения общепита

В Пермском крае участники рынка общественного питания обратились к властям Прикамья с просьбой разрешить работу кафе и ресторанов, а также открыть летние веранды.

Как сообщает Business Class со ссылкой на собственные источники, обращение в адрес врио губернатора Дмитрия Махонина подписали несколько крупных заведений пермского общепита. Какие именно - издание не уточняет.

Накануне.RU направило запрос в пресс-службу главы региона с просьбой прокомментировать обращение.

Отметим, что ранее гендиректор ресторанной группы "Фо-Рест" Вадим Яхнин на своей странице в Facebook критически отозвался об ограничениях. Он отметил, что много людей собираются у точек общепита "на вынос". При этом открыть летние веранды все еще запрещено.

Напомним, заведения общепита приостановили свою деятельность с 28 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.