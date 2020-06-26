На Южном Урале за сутки подтверждено 162 новых случая COVID-19

В Челябинской области за сутки у 162 человек подтвержден COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 6 тыс. 982 человек.

Больных COVID-19 – 3 тыс. 6 человек. За сутки были выписаны из больниц 114 человек, всего в регионе выздоровели 3 тыс. 798 пациентов.

За прошедшие сутки умерло три человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Так, у женщины 86 лет был сахарный диабет и острый инфаркт миокарда, у мужчины 90 лет - хроническая обструктивная болезнь лёгких, а у мужчины 56 лет – множественная миелома, хрониодиализ.