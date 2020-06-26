В Нижневартовске прошла общественная приёмка участка дороги, отремонтированного по нацпроекту

Общественный контроль – одно из главных условий успешной реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Нижневартовский общественник Арзу Исмаилов посетил Кладбищенский проезд №3 и оценил работу подрядчика, компании "Северавтодор". Отрезок дороги длиной в 360 м и площадью 2,8 тыс. "квадратов" расположен за монументом "Покорителям Самотлора" и ведет к кладбищу № 3, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Участок дороги не соответствовал техническим требованиям, и жители проголосовали за включение его в список объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сейчас все работы завершены, но комиссия с участием общественников выдвинула ряд замечаний. Они уже исправлены подрядчиком", - сказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

Специалисты подрядной организации отмечают, что работа над Кладбищенским проездом №3 была легче по причине низкой интенсивности движения автомобилей на участке. По опыту рабочих, самыми тяжелыми участками становятся дороги с интенсивным автомобильным трафиком. Перекрытие движения там на длительное время невозможно. Это накладывает отпечаток на итоговое качество дорожного полотна.

"Я оцениваю эту дорогу положительно. Подрядчик хорошо показывает себя при реализации национального проекта "БКАД" в нашем городе уже второй год. Не обошлось без мелких замечаний. Например, у меня возникли претензии к качеству заполнения отверстий, появившихся после забора асфальтобетона на экспертизу", - сказал Арзу Исмаилов.

Изъятие части асфальтобетона производится для анализа соответствия дорожного покрытия технологическим требованиям. Для этого выполняется вырубка нескольких круглых "лунок" диаметром 110 мм каждая. Материал из отверстия отправляется на экспертизу в лабораторию. В случае, если образовавшееся углубление не ликвидировать, с этого места может начаться разрушение нового асфальтобетона.

"Замечания справедливые. Я согласен, что у нас есть слабые места. Такие недостатки возникают потому, что мы используем метод забора проб дорожного покрытия с вырезкой части асфальтобетона. Такие углубления сложно заделать вручную, обеспечивая качество дорожного покрытия, как при укладке асфальта с помощью техники. Замечание будет исправлено в ближайшее время", - сказал директор филиала №1 АО "ГК" "Северавтодор" Дмитрий Койфман.

Напомним, Кладбищенский проезд №3 изначально не планировался к ремонту в этом году. Благодаря экономии и перераспределению бюджетных средств было заключено два дополнительных контракта. К 16 объектам, заложенным изначально, добавились этот участок дороги и улица Северная (от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной).