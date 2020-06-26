Нападение срочника на машину ФСО перед парадом Победы в Москве попало на видео

В Сети появилась запись нападения 22-летнего солдата-срочника Никиты Еременко на машину Федеральной службы охраны перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.

Видео с камер: 22-летний курсант Никита Ерошенко бросается с автоматом на служебный автомобиль прямо перед началом Парада на Красной площади. Парня сносят одним ударом ноги. pic.twitter.com/tHhEVlFlqZ — baza (@bazabazon) June 25, 2020

Как сообщалось, 24 июня военнослужащий автоматом разбил стекла машины ФСО, а также якобы кричал о ненависти к ФСБ. Перед этим солдата-срочника в последний момент перевели в резерв и он не смог участвовать в торжественном смотре.

По данным "КП", за полчаса до начала парада между бойцом и его сослуживцем произошла ссора, дело чуть не дошло до драки, после чего солдата и решили заменить запасным бойцом.

"Коммерсантъ" сообщает, что еще за неделю до шествия сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи признали Еременко негодным для участия в параде. Но командование 27-й мотострелковой бригады, где проходил службу Еременко, пожалело рядового и зачислило его в резерв.

В отношении солдата не стали возбуждать уголовное дело. По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв, его отправили к психиатрам в военно-клинический госпиталь Минобороны. Если срочника сочтут здоровым, он окажется под следствием по делу о хулиганстве. При этом уголовное преследование грозит и его непосредственным командирам.