День металлурга в Магнитогорске отпразднуют онлайн из-за коронавируса

В Магнитогорске празднование Дня города и Дня металлурга 19 июля пройдет в онлайн-формате. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Мероприятий в очной форме не запланировано.

Решение связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В регионе действует режим повышенной готовности, запрещено проведение массовых мероприятий.

Администрацией города совместно с ММК создана рабочая группа по организации и проведению праздника. Запланировано проведение онлайн мероприятий, в том числе концертов, выставок, спектаклей.