01 Октября 2020
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Общество За рубежом
Билл Гейтс (2017) | Фото: 24smi.org

Билл Гейтс пророчит вторую волну эпидемии в октябре-ноябре

Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал рост новых случаев заболевания коронавирусом в США.

Сейчас благотворительные фонды миллиардера занимаются разработкой лекарств и вакцин в том числе от коронавируса, причем настолько активно, что некоторые сторонники конспирологических теорий считают Гейтса одним из виновников пандемии.

В эфире CNN Билл Гейтс заявил, что рост новых случаев COVID-19 не связан с расширением тестирования на инфекцию (такую версию ранее выдвинул президент Трамп и его администрация).

"Нет, это абсолютно неверно. Несомненно, проводя большее количество тестов, вы обнаруживаете больше случаев заражения. Но рост числа случаев в США сохранится, даже если оставить за скобками усиление тестирования", - считает миллиардер.

Он предполагает, что к октябрю-ноябрю этого года США ждет вторая волна, если страна снова не вернется к ограничениям.

Впрочем, возможно прогнозы Гейтса сбудутся гораздо раньше. Многие штаты, включая такие как Техас и Флорида, фиксируют резкий рост заболеваемости и госпитализаций с клиническими проявлениями. Накануне был зафиксирован второй по величине прирост суточной заболеваемости с начала эпидемии. Многие эксперты полагают, что это результат снятия ограничений и массовых акций протеста движения Black Lives Matter.

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Билл Гейтс пророчит вторую волну эпидемии в октябре-ноябре

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Теги: билл гейтс, коронавирус, эпидемия, вторая волна



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