Мэр Верхней Салды покидает свой пост

На заседании комиссии гордумы Верхней Салды градоначальник Михаил Савченко заявил, что уходит с поста мэра. Причиной отставки являются допущенные мэром нарушения антикоррупционного законодательства, сообщает "Правда УрФО" со ссылкой на депутатов Верхней Салды.

Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области якобы указал на незадекларированный за 2019 г. проданный мэром автомобиль марки "Хонда CR-V" за 1 млн рублей и земельный участок за 400 тыс. руб., а в декларации за 2017-2018 гг. ни у градоначальника, ни у его жены не было указано наличие ряда банковских счетов.

Более того, первый заместитель Михаила Савченко Ирина Колпакова, помимо должности чиновника, занимала также пост советника директора корпорации "ВСМПО-Ависма". В тот же период между администрацией города и с аффилированной с корпорацией структурой "ВСМПО-Строитель" был заключен муниципальный контракт на выполнение реконструкции дворцовой площади, а в комиссии по выбору подрядчика участвовала и сама Колпакова. Градоначальник признал данное нарушение.

29 июня на внеочередном собрании городской думы Верхней Салды будет рассмотрен вопрос о сложении мэрских полномочий Михаила Савченко.