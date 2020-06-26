Аверьянов извинился перед екатеринбуржцами за угрозы "сажать за митинги"

Заместитель главы Экологического совета при главе администрации Екатеринбурга Вадим Аверьянов решил извиниться за свои слова, что людей нужно сажать за митинги. Достойный поступок Аверьянов совершил в ходе беседы с журналистом Накануне.RU.

"Я хочу извиниться перед теми простыми жителями окрестных домов возле парка, к которым это не относится, и перед всеми жителями, которые приняли это на свой счет. Мои слова на митинге в парке 22 партсъезда 15 июня, в частности, цитата "сажать, сажать за несанкционированные акции" - относилась именно к тем людям, которые постоянно занимаются организацией этих митингов. Конкретно они относились к депутату Киселеву, Екатерине Лахтиковой, Владиславу Постникову и к тем, кто в прошлом году активно кричали в ходе "скверного протеста", которые кричали и ломали забор. Эти слова про митинги были произнесены тогда, когда люди стали кричать: "сноси забор". Это хорошо видно на видео", - заявил Аверьянов.

Ранее слова Аверьянова жестко раскритиковали в мэрии города. Глава аппарата мэрии Илья Захаров заявил, что подобные высказывания недопустимы, и призвал не воспринимать их, как позицию городских властей.

"Аверьянов не является сотрудником администрации Екатеринбурга. Пусть он и работает в экологическом совете, но это такая организация при главе города. Конечно, такие вещи не надо заявлять. С его стороны это было сделано очень необдуманно. Нужно быть аккуратнее и следить за собой. Тем более, что многие горожане действительно позиционируют этот совет с главой. Получается, что в данном случае его могут воспринять как представителя администрации", - заключил Захаров.

Накануне.RU ранее рассказывало о проекте реконструкции парка и претензиях к нему со стороны местных жителей.