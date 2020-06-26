01 Октября 2020
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завод Усольехимпром в Иркутской области (2019) | Фото: dev.usolie.info

В Иркутской области оценят степень опасности на химзаводе, который может грозить "новым Чернобылем"

Власти Иркутской области и представители ФГУП "Федеральный экологический оператор" в рамках подписанного недавно соглашения обсудили проблемы территории бывшего предприятия "Усольехимпром".

Комплексный анализ объектов накопленного экологического вреда будет проведен до 26 июля.

Напомним, ранее в Росприроднадзоре заявили о необходимости госпрограммы по рекультивации территории завода "Усольехимпром", который был признан банкротом в 2017 году. Как отметила глава надзорного ведомства Светлана Радионова, в ином случае может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС.

Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.

Росприроднадзор ранее провел большую работу по исследованию загрязненной территории. Сегодня на промплощадку прибывает техника Минобороны РФ, с помощью которой будет проведен химический анализ объектов и выявлены все очаги загрязнения, передает Regnum.

В прошлом году, комментируя ситуацию, иркутские власти заявили, что загрязнение на площадке завода не может быть ликвидировано ими, так как они не обладают достаточными правами для подобных распоряжений. В правительстве считают, что территория является собственностью государства, потому проблему должно решать Минприроды.

Региональное правительство обращалось в вышестоящий орган, но получало отказ на просьбу о рекультивации из-за незавершенной процедуры банкротства. Также власти Иркутской области отметили, что заражение подземных вод токсичными веществами еще не дает права сравнивать местные проблемы с трагедией мирового масштаба.

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В Иркутской области оценят степень опасности на химзаводе, который может грозить "новым Чернобылем"

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Теги: Иркутская область, Усольехимпром, завод



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