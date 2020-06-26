01 Октября 2020
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крушение самолёт пакистан труднопроходимые леса (2010) | Фото: vesti.ru

40% пилотов в Пакистане имеют поддельные лицензии – власти страны

Глава министерства авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан огласил шокирующие данные: около 40% пилотов в стране имеют поддельные лицензии. Информация появилась в преддверии опубликования предварительного отчета о расследовании недавнего крушения самолета авиакомпании Pakistan International Airline (PIA) в Карачи.

Сейчас в стране насчитывается 860 пилотов, большинство из них работают в трех крупных авиакомпаниях - PIA, Serene Air и Air Blue. По словам Хана, "расследование, начатое в феврале 2019 года, показало, что 262 пилота не сами сдали экзамен", а попросили кого-то другого сделать это за них.

Также он сообщил, что пилоты с фейковыми лицензиями не имеют достаточного налета для работы на тех типах самолетов, на которых они, собственно, работают.

Несмотря на то, что власти знают о таком положении в отрасли, фейковые пилоты продолжают летать. Только у 54 "нелегалов" были отозваны лицензии, причем некоторые пытались оспорить это в суде. Только девять пилотов добровольно признали, что их лицензии поддельные.

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40% пилотов в Пакистане имеют поддельные лицензии – власти страны

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Теги: пакистан, пилоты, фейк, подделка лицензий, лицензия пилота



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