40% пилотов в Пакистане имеют поддельные лицензии – власти страны

Глава министерства авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан огласил шокирующие данные: около 40% пилотов в стране имеют поддельные лицензии. Информация появилась в преддверии опубликования предварительного отчета о расследовании недавнего крушения самолета авиакомпании Pakistan International Airline (PIA) в Карачи.

Сейчас в стране насчитывается 860 пилотов, большинство из них работают в трех крупных авиакомпаниях - PIA, Serene Air и Air Blue. По словам Хана, "расследование, начатое в феврале 2019 года, показало, что 262 пилота не сами сдали экзамен", а попросили кого-то другого сделать это за них.

Также он сообщил, что пилоты с фейковыми лицензиями не имеют достаточного налета для работы на тех типах самолетов, на которых они, собственно, работают.

Несмотря на то, что власти знают о таком положении в отрасли, фейковые пилоты продолжают летать. Только у 54 "нелегалов" были отозваны лицензии, причем некоторые пытались оспорить это в суде. Только девять пилотов добровольно признали, что их лицензии поддельные.