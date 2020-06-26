Сегодня суд вынесет приговор по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова

В пятницу, 26 июня, Мещанский суд Москвы огласит приговор четырем фигурантам дела "Седьмой студии". Их обвиняют в хищении 129 млн руб. в рамках реализации театрального проекта "Платформа". В числе подсудимых: режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры РФ Софья Апфельбаум.

Прокурор просит приговорить Серебренникова к шести годам лишения свободы в колонии, остальных фигурантов – к срокам от четырех до пяти лет. Представитель Минкультуры РФ также просит взыскать с подсудимых 129 млн руб. Защита просит вынести оправдательный приговор, сам Серебренников заявил, что обвинение считает "нелепым".

В 2011-2014 гг. Министерство культуры выделило на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа" более 200 млн руб. По версии следствия, для реализации проекта режиссер создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено свыше 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.