Список "Зеленой альтернативы" на выборах в Заксобрание Челябинской области возглавили депутат ЗСО, ветврач и блогер

Список партии "Зеленая альтернатива" на выборах в Законодательное собрание Челябинской области возглавил руководитель общественной организации "АнтиСмог" и бывший коммунист Михаил Махов, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее решение было принято на первом собрании регионального отделения партии, где были выдвинуты кандидаты в депутаты в Законодательное собрание Челябинской области. Об этом сообщил заместитель руководителя "АнтиСмога" Евгений Маленкин.

Также в первую тройку вошли ветеринарный врач, зоозащитник Карен Даллакян и блогер София Гудим.

Напомним, выборы депутатов ЗСО пройдут 13 сентября. На выборах будут избираться 60 депутатов областного парламента (30 по партийным спискам, 30 по одномандатным округам).